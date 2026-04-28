As mudanças nas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil estão se aproximando, prometendo transformar a experiência de quem deseja aprender a dirigir.

A nova plataforma, que será lançada pelo governo, visa facilitar o acesso às aulas de direção, permitindo que os candidatos escolham instrutores de autoescolas com base na localização. Essa inovação traz um novo panorama para o processo de habilitação, que até então era marcado por uma burocracia excessiva.

Nova Jornada Do Instrutor

A funcionalidade chamada “Nova Jornada do Instrutor” será integrada ao aplicativo CNH do Brasil. Com essa ferramenta, os candidatos poderão buscar instrutores próximos, encontrar autoescolas, entrar em contato direto com os profissionais e verificar avaliações de outros alunos.

Com a nova plataforma, a figura do instrutor autônomo ganha destaque. Para atuar nessa função, é necessário atender a alguns requisitos. O instrutor deve ter pelo menos 21 anos, possuir a CNH há mais de dois anos, ter concluído o ensino médio e realizar um curso de formação específico.

Além disso, é essencial que não tenha infrações graves recentes nem esteja com a CNH suspensa. Esses critérios visam garantir a qualidade do ensino e a segurança dos alunos. As aulas de direção seguirão regras rigorosas para assegurar a segurança dos alunos.

O veículo utilizado deve estar dentro do limite de idade permitido, ter identificação de ensino e contar com pedal duplo, que inclui freio e embreagem. Cada aula precisa ser registrada digitalmente, garantindo um controle eficaz e a fiscalização das atividades dos instrutores.

Essas mudanças têm o potencial de modernizar o processo de habilitação no Brasil, oferecendo mais liberdade e opções para os candidatos. A integração de instrutores autônomos e a possibilidade de escolher a autoescola pela localização são aspectos que podem tornar a experiência de tirar a CNH mais prática e menos burocrática. C