Um novo estudo revela que soldados ucranianos que passam mais de 40 dias consecutivos em combate desenvolvem uma apatia que compromete seu instinto de sobrevivência. A pesquisa, conduzida pela mediadora militar Olha Reshetylova, destaca o impacto psicológico da guerra, enfatizando que a saúde mental dos soldados é tão afetada quanto seus corpos.

Os resultados do estudo mostram que os soldados ucranianos que permanecem longos períodos no front não apenas enfrentam o estresse físico da guerra, mas também uma pressão psicológica intensa.

A pesquisa indica que, após 40 dias, muitos soldados “cessam de se preocupar se vão sobreviver ou não”. Essa falta de preocupação pode levar a decisões arriscadas e a uma diminuição da eficácia no combate, o que é alarmante para a estratégia militar.

Limites de Desdobramento Ignorados

A análise também aponta que a regulamentação que estabelece um limite de 15 dias para a permanência dos soldados no front não é respeitada. Muitas tropas são mantidas em combate por meses sem a devida substituição, o que agrava a situação.

Olha Reshetylova critica essa norma, chamando-a de “obsoleta” e sugere que a falta de cumprimento das diretrizes resulta em um estado de exaustão contínua entre os soldados. A pesquisa ocorre em um contexto onde a mobilização militar na Ucrânia enfrenta dificuldades de recrutamento.

A mediadora ressalta a necessidade de uma mudança cultural, sugerindo que a sociedade ucraniana deve se tornar “militarizada”, com todos prontos para se juntar às forças armadas.

As descobertas do estudo ressaltam como a guerra moderna não afeta apenas a condição física dos combatentes, mas também sua saúde mental. A apatia resultante de longos períodos de combate pode ter implicações significativas para a moral e a eficácia das tropas.