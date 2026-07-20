Após a decisão da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha, Galvão Bueno voltou a ser assunto ao adotar um discurso diferente sobre o próprio futuro. O narrador, de 75 anos, havia afirmado antes do torneio que aquela seria sua última transmissão de um Mundial. No entanto, depois de receber uma emocionante homenagem no SBT, preferiu não confirmar de forma definitiva a aposentadoria das narrações em Copas do Mundo.

A homenagem reuniu mensagens de amigos, colegas e personalidades que marcaram a trajetória do comunicador. Entre elas estava Faustão, que fez questão de destacar a importância de Galvão para a televisão esportiva brasileira. O apresentador elogiou a dedicação e o talento do narrador e afirmou acreditar que ele ainda poderá estar presente na Copa do Mundo de 2030, demonstrando confiança em seu retorno aos microfones.

Emocionado com as declarações, Galvão agradeceu o carinho recebido e explicou que prefere não fazer promessas sobre o futuro. Segundo ele, é impossível prever como estará sua saúde e sua disposição daqui a quatro anos. Por isso, evitou confirmar que seguirá narrando partidas, embora também não tenha descartado completamente essa possibilidade.

O veterano ressaltou ainda que existe uma diferença entre comandar uma transmissão esportiva e atuar em outras funções na televisão. Na avaliação de Galvão, comentar jogos ou apresentar programas exige uma rotina diferente da intensidade de narrar uma Copa do Mundo. Por esse motivo, afirmou que prefere deixar qualquer decisão em aberto e confiar no que o futuro reservar.

A trajetória de Galvão Bueno nos Mundiais é considerada histórica. Ao longo da carreira, ele participou da cobertura de 14 Copas do Mundo consecutivas, sendo a maior parte delas pela Globo. Após encerrar seu vínculo com a emissora no fim de 2022, passou a integrar a equipe do SBT e do N Sports durante a edição de 2026, que teve transmissão conjunta entre os veículos.

Além da longa sequência em Mundiais, o narrador acumula marcas expressivas. Galvão entrou para o Guinness Book por ser o locutor com o maior número de partidas de Copa narradas no planeta, chegando à marca de 150 jogos. Também é o narrador que mais celebrou gols da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, com 105 narrações de bolas na rede, consolidando seu nome como um dos maiores ícones da história da comunicação esportiva no Brasil.