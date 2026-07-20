O Sport estabeleceu um valor para vender Zé Lucas. Destaque da agremiação pernambucana, o volante de 18 anos de idade interessa tanto a times do futebol brasileiro quanto de fora e pode deixar a Ilha do Retiro nesta janela de transferências. O período de contratações ficará aberto até o dia 11 de setembro.

As informações mais recentes dão conta de que o Rubro-Negro quer algo na casa dos 8,5 milhões de euros, quantia que na cotação atual equivale a R$ 47,7 milhões, para vender o jovem meio-campista. Entre os interessados em Zé no mercado nacional estão Cruzeiro, Flamengo e Botafogo.

Já as equipes de fora que olham com atenção para o atleta são Olympique de Marselha, da França, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Caso o Leão aceite fazer negócio por essas cifras, o volante será uma das maiores vendas da história do clube, se aproximando da venda de Pedro Lima para o Wolverhampton, fechada em 10 milhões de euros.

O contrato de Zé á válido até meados de 2028. Para o futebol brasileiro, a multa rescisória estabelecida no vínculo é de R$ 100 milhões. Para os europeus que quiserem levá-lo embora, o preço é mais caro: 50 milhões de euros (R$ 290,5 milhões).

Créditos: Instagram/Zé Lucas

Botafogo está fora do páreo por Zé Lucas

Dos interessados na contratação de Zé, o Botafogo parece o que menos tem condições de competir financeiramente. Por essa razão, o time carioca não deve seguir adiante. O Glorioso atravessa um momento institucional complicado e não pode se dar ao luxo de fazer movimentações caras no mercado da bola.

Para se ter uma ideia, o Alvinegro fez cinco contratações na janela e todas elas, juntas, não chegaram a 4 milhões de euros. Ou seja, gastar 8,5 milhões de euros em um só jogador está totalmente fora de cogitação por parte da diretoria.

Além disso, o Fogão não quer tirar o espaço de Huguinho, destaque das categorias de base, que tem ganhado espaço e possui potencial para se desenvolver cada vez mais.