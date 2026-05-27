O governo determinou o recolhimento de uma nova taxa usada para financiar creches e ampliar benefícios familiares neste país. A medida começou a valer oficialmente em abril de 2026 e já passou a gerar descontos automáticos ligados ao sistema público de saúde.

A nova cobrança foi implementada no Japão com o nome de Contribuição de Apoio às Crianças e à Criação de Filhos, conhecida como Kodomo Kosodate Shien Kin. Justamente por estar vinculada ao seguro de saúde, o valor já começou a ser recolhido em folhas de pagamento desde maio de 2026.

Segundo o plano do governo japonês, a iniciativa faz parte de uma estratégia para enfrentar a crise demográfica e a queda acelerada da natalidade. A expectativa oficial é arrecadar cerca de 600 bilhões de ienes durante o ano fiscal de 2026.

O recolhimento não funciona como um imposto separado, mas sim como um adicional embutido nos seguros públicos, como o Shakai Hoken e o Kokumin Kenko Hoken. No entanto, todos os cidadãos e residentes que contribuem com o sistema de saúde precisam pagar, mesmo quem não possui filhos.

Os valores variam de acordo com a renda e o tipo de convênio de saúde utilizado. Trabalhadores assalariados ligados ao seguro corporativo devem pagar cerca de ¥550 mensais, enquanto autônomos no Seguro Nacional de Saúde ficam próximos de ¥300 por mês, além dos idosos, que terão média de ¥200, isso na moeda local.

Créditos: Magnific

Para onde será destinado o dinheiro arrecadado

Parte dos recursos será usada para ampliar o Jido Teate, benefício infantil que deixou de ter limite de renda e agora poderá ser pago até o fim do ensino médio dos filhos. Além disso, o governo também pretende flexibilizar o acesso às creches licenciadas com o programa Kodomo Daredemo Tsuuen Seido.

O pacote ainda prevê subsídios voltados aos custos de partos normais no país, cobrindo despesas que ultrapassem o auxílio fixo de natalidade já existente. Até mesmo residentes estrangeiros receberam um alerta, já que atrasos no pagamento do seguro de saúde podem afetar pedidos de visto de longa permanência e processos do Eijuken.