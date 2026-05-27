Nova lei passou a garantir prioridade para mulheres nos assentos de janela dos ônibus em Campo Grande, medida que já começou a gerar debates entre as passageiras da cidade. Apesar da aprovação de parte das usuárias, muitas ainda demonstram dúvidas sobre o cumprimento da regra dentro dos coletivos.

A norma foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes e publicada no Diário Oficial do município no dia 25 de maio de 2026. O texto estabelece que mulheres terão prioridade para ocupar os lugares ao lado das janelas em todos os ônibus do transporte coletivo urbano da capital.

No entanto, a própria lei deixa claro que os assentos não serão exclusivos. Caso não haja mulheres no momento do embarque ou durante o trajeto, outros passageiros poderão utilizar os bancos normalmente, enquanto a prefeitura ainda deverá definir como será feita a aplicação prática da medida.

Entre as passageiras que aprovaram a novidade está Rosemir Araújo, de 57 anos, que afirmou preferir os assentos de janela justamente para evitar esbarrões e o fluxo constante de pessoas no corredor. Já Terezinha Cristina e Maria Aparecida de Brito também disseram acreditar que a prioridade pode trazer mais conforto, principalmente nos horários de pico.

Por outro lado, algumas mulheres demonstraram preocupação com a efetividade da regra. Inácia da Silva afirmou que já existem dificuldades para fazer passageiros respeitarem assentos destinados a idosos, enquanto Izanade Valejo acredita que a medida só funcionará caso exista fiscalização contínua nos ônibus.

Créditos: Magnific

Medida ainda divide opiniões entre passageiras

A analista comercial Gisleine Lenha avaliou que a proposta pode acabar tendo pouco efeito na prática. Segundo ela, mesmo com a prioridade da janela, ainda pode haver homens sentados ao lado das mulheres, o que não resolveria completamente o desconforto relatado por muitas passageiras.

Mesmo assim, parte das usuárias considera positiva a criação da nova prioridade nos coletivos. Até mesmo quem desconhecia a lei afirmou enxergar a iniciativa como uma tentativa de oferecer mais proteção e tranquilidade para mulheres durante os deslocamentos pela cidade.