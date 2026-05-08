O Governo Federal estuda criar um benefício voltado aos inscritos no Bolsa Família por meio da oferta de vouchers de recarga para celulares pré-pagos. A proposta faz parte das ações discutidas pelo Ministério das Comunicações para ampliar o acesso à internet entre famílias de baixa renda que dependem exclusivamente de planos móveis do tipo pré-pago para manter a conexão ativa.

Segundo informações apresentadas pelo secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, muitos usuários ficam desconectados durante parte do mês porque os pacotes de dados contratados acabam antes do período de renovação. De acordo com o secretário, a duração média da internet móvel nesses planos é de 22 dias, o que reduz o acesso contínuo a serviços digitais e ferramentas de comunicação.

Conectividade faz parte do plano nacional

A medida em estudo integra o Plano Nacional de Inclusão Digital, projeto que deverá ser oficializado por decreto até o fim de junho de 2026. O objetivo do Governo Federal é ampliar o acesso da população aos meios digitais e garantir aquilo que a gestão define como conectividade significativa, conceito que envolve não apenas acesso técnico à internet, mas também ações de orientação sobre o uso das ferramentas digitais.

Além da criação do benefício voltado aos beneficiários do Bolsa Família, o Ministério das Comunicações também trabalha em outras propostas ligadas ao setor de telecomunicações. Entre os temas discutidos estão políticas nacionais para cabos submarinos e data centers, além de iniciativas para ampliar a conectividade nas rodovias brasileiras.

A discussão sobre a criação do novo auxílio ocorre em meio aos debates sobre inclusão digital no país. A proposta ainda está em análise pelo Governo Federal e deverá fazer parte das ações previstas para os próximos anos dentro da estratégia nacional de conectividade.