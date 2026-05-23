O governo de um país europeu mantém um abono de família que pode chegar a R$ 1.021,50 por criança, além de um valor extra para mães ou pais solos. O benefício é pago mensalmente para famílias com filhos menores de 17 anos e chama atenção justamente pela forma progressiva como os valores aumentam conforme o número de crianças na residência.

Na Finlândia, o programa é conhecido como lapsilisä e é administrado pelo Kela, instituto de previdência social do país. O auxílio começa em cerca de 104,19 euros por mês para o primeiro filho, equivalente a aproximadamente R$ 610,7, mas os pagamentos sobem de maneira gradual em famílias maiores.

O segundo filho garante cerca de 114,38 euros mensais, enquanto o terceiro alcança aproximadamente 134,26 euros. Já o quarto chega a 154,15 euros por mês. A partir do quinto filho, o benefício sobe para cerca de 174,27 euros, equivalente a R$ 1.021,5.

Como funciona o benefício na Finlândia

O modelo adotado pela Finlândia prevê pagamentos automáticos para famílias com crianças residentes no país, independentemente da renda familiar. No entanto, o programa também possui um adicional específico voltado para pais ou mães solos, algo que aumenta ainda mais o valor recebido mensalmente.

Segundo as informações divulgadas sobre o lapsilisä, famílias monoparentais recebem um acréscimo de cerca de 63,30 euros por criança. Na conversão apresentada, esse valor adicional corresponde a aproximadamente R$ 371, o que reforça o apoio financeiro oferecido para quem cria os filhos sozinho.

Outro ponto importante envolve a isenção de impostos. O abono de família pago pelo Kela não sofre tributação, enquanto os pagamentos seguem até que a criança complete 17 anos de idade.

O benefício também pode ter os valores atualizados conforme mudanças ligadas às reformas fiscais do país. Para acompanhar possíveis alterações ou realizar a solicitação, as famílias devem utilizar o portal oficial de benefícios do governo finlandês, mantido justamente pelo Kela.

Créditos: Wikimedia Commons (Helsinki – Finlândia)

Pagamentos chamam atenção pelo valor progressivo

O sistema adotado pela Finlândia desperta interesse justamente porque o valor cresce conforme aumenta o número de filhos na família. Além disso, o adicional destinado para mães ou pais solos amplia ainda mais o benefício recebido mensalmente.

Na prática, o modelo prevê pagamentos maiores para famílias com mais crianças, fazendo o benefício superar os R$ 1 mil mensais por filho em determinados casos.

Outro detalhe importante envolve a duração do auxílio. Os pagamentos seguem até que a criança complete 17 anos, enquanto o benefício também permanece isento de impostos. Isso significa que o valor é recebido integralmente pelas famílias beneficiadas.

Diferenças em relação ao Bolsa Família

Apesar de terem propostas sociais parecidas, o modelo finlandês funciona de maneira diferente do Bolsa Família pago no Brasil. O programa do governo brasileiro possui benefícios como o Benefício de Renda de Cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, além do Benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

Já o modelo da Finlândia chama atenção justamente pelos pagamentos progressivos por filho e pelo adicional destinado para mães ou pais solos. Mesmo com regras diferentes, os dois programas possuem foco em oferecer suporte financeiro para famílias com crianças.

Créditos: Divulgação/Prefeitura de Santos

O sistema adotado pela Finlândia desperta interesse justamente porque o valor cresce conforme aumenta o número de filhos na família. Além disso, o adicional destinado para mães ou pais solos amplia ainda mais o benefício recebido mensalmente.

Mesmo com diferenças nas regras e nos objetivos sociais, tanto o lapsilisä quanto o Bolsa Família possuem foco em garantir suporte financeiro para famílias com crianças. Cada programa, no entanto, segue critérios próprios e valores distintos de acordo com a estrutura adotada em cada país.