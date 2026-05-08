O Google anunciou uma nova regra para usuários de celulares Android que desejam instalar aplicativos fora da Play Store. O processo de sideloading, usado para baixar arquivos diretamente da internet, passará a ter mais etapas de segurança. A medida pretende reduzir golpes aplicados por criminosos que convencem vítimas a instalar programas maliciosos durante chamadas telefônicas.

Segundo as novas diretrizes, a partir de agosto de 2026 os usuários precisarão ativar o modo de desenvolvedor antes de concluir instalações externas. O sistema também exigirá uma confirmação informando que a pessoa não está sendo pressionada por terceiros. Depois dessa etapa, o celular será reiniciado automaticamente para interromper possíveis tentativas de fraude em andamento.

Período obrigatório de espera

A principal alteração apresentada pelo Google é a criação de um intervalo obrigatório de 24 horas antes da ativação do aplicativo instalado fora da loja oficial. Após esse prazo, o usuário poderá liberar o acesso utilizando impressão digital ou PIN. A autorização poderá valer por sete dias ou ser permanente, dependendo da escolha realizada no aparelho.

A nova regra das 24 horas vai tornar esse processo nos celulares Android mais difícil porque adiciona barreiras extras ao sideloading tradicional. O objetivo é impedir instalações feitas de forma impulsiva durante golpes. Com isso, o sistema busca oferecer mais tempo para análise antes que aplicativos externos sejam executados no dispositivo.

Exceções para desenvolvedores

Apesar das mudanças, desenvolvedores registrados continuarão tendo acesso ao sideloading de forma mais simples. O Google informou ainda que disponibilizará contas gratuitas voltadas para distribuição de aplicativos em até 20 dispositivos, sem necessidade de taxas ou verificações de identidade. As medidas indicam uma redução da abertura tradicional do Android, mas reforçam a estratégia de proteção adotada pela empresa.

Para quase todos os usuários de celular, as novas exigências representarão uma mudança na rotina de instalação de aplicativos fora da Play Store. O processo ficará mais demorado e dependerá de confirmações adicionais antes da liberação. Segundo o Google, a intenção das alterações é diminuir situações em que vítimas realizam downloads sob pressão de criminosos.