Em 1995, o físico teórico Stephen Hawking participou do programa “Tomorrow’s World” da BBC, onde fez previsões sobre o futuro da ciência e tecnologia até o ano de 2025. Suas afirmações, que à época pareciam ousadas, abordaram temas como a exploração espacial, o lixo espacial e os avanços em robótica e inteligência artificial. Agora, passados mais de 30 anos, é possível avaliar a precisão de suas previsões.

Exploração Espacial e Mineração de Asteroides

Hawking previu que, até 2025, a tecnologia permitiria a mineração de asteroides, com empresas privadas liderando essas missões. Essa previsão se alinha com o crescente interesse do setor privado em explorar recursos em corpos celestes próximos à Terra.

Nos últimos anos, diversas empresas têm se aventurado nesse campo, buscando metais raros que podem ser encontrados em asteroides, o que confirma a visão de Hawking sobre a exploração espacial.

Lixo Espacial como Ameaça

Outro ponto destacado por Hawking foi a crescente ameaça do lixo espacial. Ele sugeriu a utilização de soluções criativas, como um gel ou espuma que poderia desacelerar fragmentos em órbita.

Com o aumento de satélites e missões espaciais, a preocupação com o lixo espacial se tornou uma questão relevante para agências espaciais e empresas privadas. A discussão sobre formas de mitigar esse problema está em andamento, refletindo a previsão de Hawking.

Avanços em Robótica e Assistentes Virtuais

Hawking também mencionou o avanço da robótica, prevendo que robôs começariam a ocupar espaços em diversas indústrias, incluindo a medicina e o atendimento ao público. De fato, a automação e o uso de robôs em setores como a saúde e o comércio se tornaram uma realidade nos últimos anos.

Além disso, ele previu a disseminação de assistentes virtuais e dispositivos com chips inteligentes, que se materializaram em tecnologias como celulares e eletrodomésticos inteligentes.