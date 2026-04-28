Recentemente, um país vizinho se destacou na indústria sul-americana com a inauguração de uma nova planta de produção de enxofre na Refinaria de Cartagena, superando o Brasil nesse setor. Com capacidade para produzir mil toneladas diárias, essa instalação posiciona o país à frente no mercado regional.

A nova planta utiliza tecnologia de peletização úmida, transformando o enxofre líquido, um subproduto da refinaria, em pellets sólidos. Esse processo melhora o manuseio logístico do insumo, facilitando o transporte e o armazenamento.

O Brasil, que também possui uma indústria de refinamento, poderá observar as implicações dessa inovação colombiana, que visa aumentar a segurança e a eficiência na operação logística.

Expansão do Mercado de enxofre

Com a nova planta, a Colômbia não apenas amplia sua capacidade produtiva, mas também fortalece sua posição em mercados internacionais, enquanto o Brasil continua a enfrentar desafios na diversificação de sua produção.

O presidente encarregado, Juan Carlos Hurtado, destacou que a produção de enxofre sólido atenderá até 70% da demanda nacional e possibilitará exportações. Essa mudança representa uma nova linha de negócios para o segmento de refinamento, com produtos que atendem a padrões de qualidade internacional, abrindo portas para mercados exigentes, como o europeu.

O enxofre sólido produzido na nova planta terá diversas aplicações em setores como agricultura, farmacêutico, químico e industrial. O Brasil, que também consome enxofre em várias indústrias, pode se beneficiar da maior disponibilidade desse insumo no mercado.

A diversificação do portfólio da Colômbia e o aumento da oferta do material sólido poderão impactar diretamente a competitividade no setor, influenciando os preços e a acessibilidade no Brasil.

A planta foi projetada com padrões ambientais internacionais, visando minimizar os impactos associados ao manuseio do enxofre em estado líquido. A conversão para pellets sólidos não só diminui os riscos operacionais, mas também melhora as condições de segurança na logística.