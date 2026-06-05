No dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), Brasil e Marrocos se enfrentam pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, projetar o que pode acontecer no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Segundo a IA, o selecionado canarinho tomará a iniciativa da partida, buscando manter a posse de bola, enquanto os marroquinos tentarão se fechar. E o perigo para o time de Carlo Ancelotti reside justamente nessa configuração de jogo se o gol não sair cedo – isso pode aumentar o nervosismo.

Por essa razão, é importante variar as jogadas, usando a individualidade para quebrar as linhas compactas do adversário, bem como arriscando chutes de longe. Apesar da dureza, a inteligência artificial aposta em uma vitória brasileira, que garantiria os primeiros três pontos na caminhada rumo ao hexa.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

“Previsão: Brasil 2 x 1 Marrocos. Vai ser um jogo tenso, daqueles de roer as unhas. Marrocos deve complicar muito e tem grandes chances de balançar as redes em um contra-ataque rápido. Porém, o peso da camisa e o repertório ofensivo do Brasil na segunda etapa devem fazer a diferença”, aponta a IA.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Além do Marrocos, a Seleção tem como adversários Haiti e Escócia no Grupo C. Confira abaixo a tabela da equipe verde e amarela na primeira fase do torneio.

Brasil x Marrocos — 1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 19h de Brasília, no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York/Estados Unidos;

Brasil x Haiti — 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 de Brasília, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia/Estados Unidos;

Escócia x Brasil — 3ª rodada: 24 de junho (quarta-feira), às 19h de Brasília, no Estádio Hard Rock, em Miami/Estados Unidos.