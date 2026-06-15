Nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), Espanha e Cabo Verde se enfrentam em Atlanta, em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial projetar o que acontecerá no gramado do Mercedes-Benz Stadium.

Para o Gemini, IA do Google, o selecionado europeu assumirá o controle do duelo desde o pontapé inicial. Por conta do elenco mais qualificado e da filosofia de jogo bem definida, o time espanhol deve prevalecer em todos os setores do campo.

A equipe africana, por sua vez, deverá fechar os espaços e buscar explorar as jogadas de velocidade para, quem sabe, encontrar um gol que mude o cenário do embate. Mas, segundo a inteligência artificial, não será o suficiente para segurar a Fúria.

“Previsão do Placar: Espanha 3 x 0 Cabo Verde. Acredito em um jogo onde Cabo Verde segura o empate nos primeiros minutos, mas a qualidade técnica da Fúria vai acabar encontrando as brechas na linha defensiva africana. A Espanha carimba os três pontos com autoridade, dominando as ações, e Cabo Verde deixa o campo de cabeça erguida, sabendo que o foco deles é beliscar uma vaga na próxima fase”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/Seleção da Espanha

Espanha está entre as favoritas da Copa

Atual campeã europeia, a Espanha chega para o Mundial estando entre as favoritas ao título. Aliás, La Roja é apontada de forma destacada por muitos torcedores e formadores de opinião em relação às demais. Isso se deve ao fato de os espanhóis praticarem o melhor desempenho coletivo de seleções.

Por essa razão, qualquer resultado que não seja um amplo domínio do time de Luis de la Fuente na fase de grupos será surpreendente. O Grupo H, vale lembrar, também conta com Uruguai e Arábia Saudita, que se enfrentam na sequência.