Nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), Grêmio e Montevideo City Torque se enfrentam em Porto Alegre, em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana 2026. Antes da bola rolar, perguntamos para a inteligência artificial o que irá acontecer no duelo de logo mais.

Na avaliação do Gemini, IA do Google, será um confronto de ataque contra defesa. Por jogar em casa e precisar do resultado para “roubar” o primeiro lugar da chave do adversário, o time gaúcho partirá para o ataque desde o apito inicial. Além disso, contará com o apoio da torcida na Arena, que costuma ser decisivo.

Por conta da superioridade técnica e da tradição da camisa, o Imortal deve levar a melhor hoje e vencer por 2 a 0 mas não sem o típico sofrimento de uma partida continental: “O Tricolor encontra os espaços na etapa final, garante a liderança e assegura a sua vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana”.

Créditos: LUCAS UEBEL/GREMIO

Ganhar a partida desta terça é fundamental para os comandados do técnico Luís Castro pensando na sequência da temporada. Isso porque a primeira posição do grupo coloca o time diretamente nas oitavas de final e tira do caminho o playoff contra um dos eliminados da primeira fase da Copa Libertadores.

Grêmio perdeu no Uruguai

Outro fator que pode impulsionar o Tricolor Gaúcho no jogo de hoje é a derrota sofrida para o Montevideo no Uruguai. As equipes se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos e os donos da casa venceram por 1 a 0 – resultado esse que coloca o time uruguaio na liderança da chave.

Apenas dois pontos separam ambos na tabela de classificação. Enquanto o Montevideo lidera o grupo com 12 pontos, o Imortal tem 10. São três vitórias, um empate e uma derrota para o clube brasileiro até aqui (66% de aproveitamento).