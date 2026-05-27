Nesta quinta-feira (28), Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam no Allianz Parque, em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Antes da bola rolar, consultamos a inteligência artificial para saber o que pode acontecer no campo de jogo logo mais.

Precisando da vitória para garantir a classificação e também brigar pela primeira colocação do grupo, o Verdão deve tomar a iniciativa da partida desde o apito inicial: “A intensidade na pressão pós-perda vai asfixiar o meio-campo do Junior, forçando o erro na saída de bola. Se o time não sofrer com a ansiedade nos primeiros 15 minutos, a porteira vai abrir rápido”.

O Junior, por sua vez, chega no duelo sem pretensões, apenas cumprindo tabela. A tendência é que os colombianos estacionem o ônibus na frente da área e tentem explorar os contra-ataques. Esse cenário, aliado à presença da torcida que canta e vibra, coloca a partida à feição do Palestra.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Por isso, a IA prevê uma vitória palmeirense por 3 a 0: “Será um domínio completo do time da casa. O Alviverde vai resolver a fatura ainda no primeiro tempo, empurrado pela torcida, e depois vai apenas administrar o ritmo de jogo para poupar pernas para o Brasileirão e selar a classificação em grande estilo. Pode anotar na sua caderneta que é lucro certo!”.

Palmeiras busca confirmar classificação

Com o tropeço na rodada passada, diante do Cerro Porteño, o Verde chega na rodada final sem a classificação garantida. Mais que isso: os comandados de Abel Ferreira têm grandes chances de não terminarem a primeira fase com a primeira colocação da chave.

O Palmeiras soma oito pontos, enquanto o Cerro lidera com 10. Ou seja, para ficar com a liderança, o time alviverde precisa vencer e torcer para um tropeço do rival paraguaio. Já o Sporting Cristal, com seis pontos, sonha em roubar a segunda posição.