Com a Copa do Mundo de 2026 entrando na fase de quartas de final, a disputa pelo título ganha contornos cada vez mais definidos. O torneio é marcado pelo domínio das seleções europeias, mas também pela presença de uma Argentina embalada e de um Marrocos que volta a surpreender o cenário internacional.

Aproveitando o tema, não nos seguramos e perguntamos para Inteligência Artificial Gemini, quem será o grande campeão da Copa do Mundo? Será que teremos um título inédito ou um país vai ampliar o número de conquistas no ranking histórico?

As equipes classificadas para as quartas de final são: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina e Suíça. De acordo com a IA, os confrontos prometem alto nível técnico e colocam frente a frente algumas das seleções mais consistentes da competição.

Favoritos ao título segundo o Gemini

França

Os franceses seguem como uma das equipes mais completas do Mundial. Com um elenco repleto de estrelas, forte poder ofensivo e experiência em jogos eliminatórios, a seleção mantém um alto nível de desempenho e desponta como principal candidata a chegar à decisão.

Inglaterra

A equipe inglesa demonstra maturidade e equilíbrio tático, características que historicamente fizeram falta em outras campanhas. O duelo contra a Noruega, responsável por eliminar o Brasil, será um importante teste para medir o verdadeiro potencial dos ingleses na corrida pelo título.

Argentina

Atual campeã mundial, a Argentina continua mostrando sua força nos momentos decisivos. A classificação dramática diante do Egito reforçou o espírito competitivo da equipe, que segue contando com o talento de Lionel Messi para desequilibrar partidas e liderar a Albiceleste rumo a mais uma semifinal.

Palpite para o campeão segundo a IA: O tri da França

Segundo o Gemini, pelo desempenho apresentado até aqui, a França aparece como a seleção mais preparada para conquistar a Copa do Mundo de 2026. A combinação entre qualidade técnica, profundidade do elenco e segurança defensiva coloca os franceses um passo à frente dos demais concorrentes.

Ainda de acordo com a IA, o Marrocos merece atenção especial. Depois de mais uma campanha surpreendente, os africanos provaram que podem competir em alto nível contra qualquer adversário e têm potencial para voltar a incomodar as principais potências do futebol mundial na reta decisiva do torneio.

Esse ponto apresentado pela IA chama atenção, já que França x Marrocos, Seleções citadas, se enfrentam já nas quartas de final. Com isso, vamos ficar de olho, ver quem de fato vai fazer o favoritismo valer. Afinal, a Copa está na reta final e estamos prestes a ver o surgimento de mais um campeão do mundo, que vai entrar para história.