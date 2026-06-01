Classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana 2026, o Vasco da Gama enfrentará o Independiente Medellín nos playoffs. Caso passe pelo adversário colombiano, o time carioca terá pela frente ninguém menos que o Olimpia, tricampeão da América.

Líder do grupo, o Decano garantiu vaga direta nas oitavas de final. O Cruzmaltino, por sua vez, ficou com o segundo lugar da chave e, por isso, terá de enfrentar o Medellín nos playoffs. Já a equipe colombiana ficou em terceiro na Copa Libertadores.

Projetando um novo enfrentamento entre Vasco e Olímpia, pedimos para a inteligência artificial apontar quem passaria de fase. Segundo o Gemini, IA do Google, o possível confronto entre brasileiros e paraguaios seria eletrizante, testando os corações das duas torcidas que sonham com o título continental.

Créditos: Matheus Lima/Vasco

“O Vasco tem futebol para passar pelo Olimpia no Maracanã ou em São Januário, mas precisará de uma postura mental muito mais sólida no Paraguai para não repetir o apagão do 3 a 1. Quem souber jogar melhor com o regulamento debaixo do braço avança”, apontou a inteligência artificial do Google.

Como foi Vasco x Olímpia na 1ª fase?

Na fase de grupos, o confronto entre brasileiros e paraguaios foi equilibrado: uma vitória para cada lado. Na Colina Histórica, o Vasco fez valer o mando de campo, se impôs física e taticamente, e aplicou um sólido 3 a 0 no adversário.

No jogo de volta, em Assunção, foi a vez do Rey de Copas dar o troco. Cirúrgico na bola aérea – e também na catimba -, o Olimpia ganhou por 3 a 1. O resultado, aliás, foi fundamental para a equipe garantir a liderança da chave.

Agora, na segunda fase, o destino pode colocar os dois times frente a frente novamente na Sula. E, tendo em vista a avaliação da IA, as chances são boas para os vascaínos acreditarem em uma classificação às quartas de final.