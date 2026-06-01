Integrante do seleto grupo de campeões da Fórmula 1, Kimi Räikkönen apontou quem é o melhor piloto da categoria na atualidade. Para o “Homem de Gelo”, esse posto pertence a Max Verstappen, da Red Bull, dono de quatro títulos mundiais nas pistas.

Kimi foi questionado sobre o tema em entrevista ao jornal italiano “Quotidiano Sportivo”, recentemente. Ao mencionar o piloto holandês, o finlandês lembrou que o viu chegar na F1 quando estava na Ferrari e acompanhou sua ascensão.

Para Räikkönen, ele percebeu que Max provou que era diferente dos demais pilotos logo em sua primeira vitória na Espanha. De lá para cá, se consolidou como o fenômeno que se projetava e hoje está mais que estabelecido como um dos maiores da história.

“Max Verstappen! Eu o vi chegar à F1 durante minha segunda passagem pela Ferrari. Max é um fenômeno. Ele venceu sua primeira corrida na Espanha, bem na minha frente, há dez anos. Foi aí que percebi que uma estrela havia nascido”, disse Raikkonen.

Créditos: Instagram/Verstappen

Ao todo, Kimi disputou 19 temporadas na Fórmula 1, entre 2001 e 2021. Ele ficou fora em apenas duas edições: 2010 e 2011. Vice-campeão em 2003 e 2005, o Homem de Gelo finalmente alcançou o topo da categoria em 2007, conquistando o título mundial.

Max Verstappen de saída da Red Bull?

No ano passado, rumores sobre uma possível saída de Max da Red Bull ganharam força no noticiário. Na época, surgiram notícias de conversas entre o piloto e a Mercedes. Mas, no fim das contas, o cenário se manteve como estava.

Isso porque o holandês tinha contrato até o fim de 2028 e não podia acionar as cláusulas de saída por causa do desempenho positivo na temporada. Como terminou a campanha entre os três melhores pilotos do campeonato, acabou ficando preso na equipe.