Os Microempreendedores Individuais (MEI) desempenham um papel essencial na economia brasileira, contribuindo para a formalização do trabalho e o fortalecimento de pequenos negócios.

Uma das obrigações fundamentais para os MEIs é a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que garante acesso a benefícios previdenciários importantes. A contribuição é feita de forma simplificada através do pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Como funciona a contribuição

A taxa de contribuição previdenciária para o MEI equivale a 5% do salário mínimo atual. O valor do INSS já está embutido no boleto do DAS, o que significa que os empreendedores não precisam gerar guias separadas para o pagamento, a menos que optem por fazer uma complementação.

Essa simplificação facilita o cumprimento das obrigações fiscais e garante que o microempreendedor esteja em dia com suas contribuições. O pagamento do DAS deve ser realizado mensalmente, com vencimento sempre no dia 20.

Os microempreendedores podem emitir e pagar o boleto utilizando o Portal do Empreendedor. É importante respeitar esse prazo para evitar multas e garantir a continuidade dos benefícios oferecidos pelo INSS. Ao efetuar o pagamento do DAS em dia, o MEI garante acesso a uma série de benefícios previdenciários, tanto para si quanto para sua família.

Entre os benefícios disponíveis estão a aposentadoria por idade programada, auxílio por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença), salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte para dependentes, além da aposentadoria por invalidez. Esses benefícios são fundamentais para a proteção social do microempreendedor e de seus familiares.

Contribuir para o INSS é essencial para que o MEI possa usufruir dos direitos previdenciários. A formalização do trabalho e a regularização das contribuições asseguram que o microempreendedor tenha acesso a benefícios que podem ser cruciais em momentos de necessidade, como doenças ou situações de vulnerabilidade.