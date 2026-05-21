O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a abertura de 1.800 vagas para perícias médicas no Paraná, programadas para os dias 30 e 31 de maio. Essa iniciativa visa atender a demanda crescente por avaliações médicas, facilitando o acesso dos segurados aos serviços necessários.

A medida busca reduzir o tempo de espera para a realização dessas perícias, que são essenciais para a concessão de benefícios por incapacidade. As vagas estarão disponíveis em várias cidades do Paraná, com uma distribuição específica para atender a diferentes regiões.

Em Curitiba, serão 1.400 vagas alocadas nas Agências da Previdência Social (APS) de Cândido Lopes, Colombo e Araucária. Além disso, 400 vagas serão oferecidas em Foz do Iguaçu. Os atendimentos ocorrerão das 7h às 16h, proporcionando um horário acessível para os segurados.

Detalhamento das agências

As agências do INSS que participarão do mutirão de perícias médicas são as seguintes:

Curitiba/Cândido Lopes : 833 vagas disponíveis.

: 833 vagas disponíveis. Colombo : 333 vagas disponíveis.

: 333 vagas disponíveis. Araucária : 231 vagas disponíveis.

: 231 vagas disponíveis. Foz do Iguaçu: 400 vagas disponíveis.

Os segurados devem se dirigir às agências específicas para realizar suas perícias, que são fundamentais para a análise de pedidos de benefícios. O INSS orienta que os segurados que já possuem perícia médica inicial ou avaliação social agendadas consultem o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

Essa consulta é importante para verificar a possibilidade de antecipação do atendimento durante o mutirão. Essa prática visa otimizar o processo e garantir que mais pessoas tenham acesso às avaliações necessárias.

A realização deste mutirão é uma estratégia do INSS para melhorar a eficiência do atendimento e reduzir o backlog de perícias médicas. Com a abertura de 1.800 vagas, espera-se que muitos segurados consigam realizar suas avaliações em um prazo mais curto.