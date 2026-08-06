O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerra nesta sexta-feira (7) o calendário de pagamentos destinado aos beneficiários que recebem até um salário mínimo. A última liberação será para os segurados com Número de Benefício (NB) terminado em 0. Os depósitos correspondem à folha de julho.

Antes do encerramento da etapa, os créditos desta quinta-feira (6) contemplam os beneficiários com final 9 no Número de Benefício, desconsiderando o dígito verificador. Os valores são depositados automaticamente na conta informada pelo segurado. Também é possível realizar o saque conforme a modalidade de recebimento cadastrada.

Quem recebe os depósitos

O calendário inclui diferentes benefícios administrados pelo INSS. Entre eles estão aposentadorias, pensões por morte e auxílios pagos aos segurados que atendem às regras da Previdência Social. Cada grupo recebe conforme o final do Número de Benefício.

Além das aposentadorias e pensões, também fazem parte do cronograma o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente e o auxílio-reclusão. Outros benefícios previdenciários seguem o mesmo calendário de pagamentos. A organização das datas busca distribuir os créditos ao longo da semana.

Com a liberação prevista para o final 0 nesta sexta-feira (7), será concluída a programação destinada aos segurados que recebem o piso nacional. Já os beneficiários com renda superior ao salário mínimo seguem um cronograma diferente. Nesse caso, as datas são definidas por outra sequência de finais do benefício.

Créditos: Agência Senado / Flickr

Como consultar o pagamento

Quem deseja confirmar se o valor já foi creditado pode acessar o aplicativo ou o portal Meu INSS. O extrato informa a data do depósito, o banco responsável pelo pagamento e o valor disponível. A consulta pode ser feita de forma gratuita e a qualquer momento.

Outra opção é entrar em contato com a Central 135 para esclarecer dúvidas sobre o calendário ou sobre o benefício. O atendimento funciona de segunda a sábado, em horários definidos pelo serviço. Dessa forma, os segurados podem acompanhar a situação do pagamento sem precisar comparecer a uma agência.