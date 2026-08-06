Beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único de Itaberaba devem ficar atentos ao novo calendário de atendimentos divulgado pela Prefeitura. A ação será realizada durante os meses de agosto e setembro. O objetivo é atualizar os cadastros das famílias residentes na zona rural do município.

A iniciativa será coordenada pela Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, que levará as equipes até diversas comunidades. O atendimento acontecerá diretamente nas localidades, facilitando o acesso da população aos serviços. A medida busca reduzir deslocamentos e ampliar a participação dos beneficiários.

Atualização evita bloqueios nos benefícios

Manter os dados do Cadastro Único em dia é uma das exigências para continuar recebendo benefícios sociais. Informações desatualizadas podem provocar bloqueios, suspensões ou até o cancelamento dos pagamentos. Por isso, a revisão cadastral é considerada uma etapa importante para as famílias.

Além de garantir a continuidade do Bolsa Família, a atualização também permite o acesso a outros programas dos Governos Federal, Estadual e Municipal. As informações registradas servem como base para a concessão de diversos benefícios sociais. A recomendação é comparecer na data marcada com toda a documentação necessária.

Os atendimentos ocorrerão entre os dias 4 de agosto e 2 de setembro, sempre das 8h às 14h. O cronograma contempla comunidades como Serra Verde, Ipoeira, Alagoas, Santa Quitéria, Alto Vermelho, Formosa, Duas Irmãs, Vazante, Guaribas, Barro Duro, Testa Branca, Lagoa do Curral, Vila São Vicente e Vila Santa Helena.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Famílias devem acompanhar o cronograma

Cada comunidade terá um dia específico para receber as equipes responsáveis pelo cadastramento e pela atualização das informações. Os atendimentos serão realizados em escolas municipais previamente definidas pela Administração. A organização por localidades busca agilizar o serviço e evitar filas.

A orientação da Prefeitura é que os beneficiários consultem o calendário oficial para confirmar a data correspondente à sua comunidade. Também é importante apresentar os documentos exigidos no momento do atendimento. O cumprimento dessas etapas facilita a análise cadastral e reduz o risco de pendências no Cadastro Único.