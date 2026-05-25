Nesta segunda-feira (25), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7034 da Quina. Com o acúmulo do evento anterior, a premiação chegou a R$ 2,8 milhões. Os ganhadores da combinação das cinco dezenas sorteadas não foram divulgados.

Veja abaixo os números sorteados no concurso 7034 da Quina de hoje:

12 – 21 – 79 – 77 – 74

A modalidade, vale ressaltar, distribui gratificações para os jogadores que acertarem a partir de duas das cinco dezenas sorteadas. Além do ganhador principal, estão previstas premiações a mais de um vencedor nas faixas secundárias, se for o caso.

O sorteio foi feito no Espaço da Sorte, em São Paulo, onde a Caixa realiza os eventos de loterias. Os apostadores de todo o território nacional puderam acompanhar todo o processo da extração das dezenas em tempo real, uma vez que a organização disponibilizou a transmissão ao vivo através de seu canal oficial do YouTube.

Créditos: Divulgação/Loterias Caixa

Como funciona a Quina?

Uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa, a Quina permite que o jogador escolha entre cinco e quinze números dentre as 80 dezenas disponíveis no volante.

Além do preenchimento manual, o sistema disponibiliza, também, modalidades automáticas para facilitar o preenchimento dos jogos:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma aleatória;

Teimosinha: o apostador concorre com a mesma aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser feitas tanto nas casas lotéricas credenciadas pela instituição financeira quanto por meio dos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Qual é o preço da Quina?

Atualmente, a aposta mínima, composta por 5 números, tem o valor de R$ 3,00, enquanto que o jogo máximo, com 15 marcações, chega ao custo de R$ 9.009,0​0. Essas são as cifras das apostas praticadas na modalidade hoje com base na loja digital Loterias Caixa e podem ser alterados pela organização responsável.