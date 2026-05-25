O sorteio da Lotomania desta segunda-feira (25) já foi realizado e os números do concurso 2938 já podem ser conferidos pelos apostadores. O prêmio principal foi de R$ 8,9 milhões.

Veja abaixo os números do sorteio da Lotomania realizado nesta segunda-feira (25):

18 – 77 – 61 – 42 – 99 – 24 – 71 – 63 – 58 – 91 – 35 – 79 – 98 – 07 – 59 – 12 – 75 – 37 – 22 – 74

As informações sobre as apostas premiadas ainda não foram divulgadas. No entanto, os dados completos sobre os vencedores devem ser atualizados nas próximas horas, junto dos valores pagos em cada faixa.

Até o momento, também não há confirmação se o prêmio principal acumulou ou se houve vencedor na faixa máxima. Justamente por isso, a expectativa segue alta entre os apostadores de todo o país.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, o apostador precisa escolher 50 números dentre os 100 disponíveis no volante. Além disso, também existe a opção da Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Justamente por isso, a Lotomania é considerada uma das modalidades mais diferentes entre os jogadores de todo o país.