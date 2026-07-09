Notícias sobre pagamentos sempre chamam atenção dos beneficiários do Bolsa Família. Falando exatamente sobre esse assunto, o pagamento referente ao mês de julho já está liberado para consulta.

Antes do início dos pagamentos, os beneficiários do Bolsa Família já podem conferir as informações da parcela de julho pelos canais oficiais do programa. A consulta permite verificar o valor do benefício, a data de depósito e a situação cadastral.

Créditos: Arquivo/Agência Brasil

Novas funcionalidades no aplicativo

Neste mês, o aplicativo Bolsa Família reúne novas funcionalidades para facilitar o acompanhamento do benefício. Além dele, o aplicativo Caixa Tem continua disponível para movimentação dos valores, enquanto a Central de Atendimento 121 segue como opção para esclarecer dúvidas sobre o programa.

O calendário de julho ocorre após a ampliação do Bolsa Família. Na folha de pagamento de junho, aproximadamente 300 mil novas famílias passaram a integrar o programa, elevando o número de beneficiários atendidos em todo o país.

O valor mínimo do benefício permanece em R$ 600 por família. Além da parcela principal, continuam sendo pagos os benefícios complementares conforme a composição familiar: R$ 150 para cada criança de até 6 anos, R$ 50 por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos, R$ 50 para gestantes e R$ 50 para nutrizes.

Com esses adicionais, o valor médio pago às famílias fica em torno de R$ 680, podendo ser maior conforme o perfil de cada núcleo familiar.

Os depósitos de julho seguem o calendário tradicional, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos terão início em 20 de julho para os beneficiários com NIS final 1 e serão concluídos em 31 de julho para aqueles com NIS final 0.

Casos de situação de emergência

Em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal, os pagamentos poderão ser antecipados para o primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

A medida busca garantir assistência mais rápida às famílias afetadas por eventos como enchentes, deslizamentos e outras ocorrências climáticas.

Durante o mês de julho, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) também intensificam as visitas domiciliares às famílias inscritas no Cadastro Único.

As ações têm como objetivo atualizar informações cadastrais, verificar possíveis inconsistências e confirmar os dados dos beneficiários.

As visitas costumam ocorrer quando o cadastro está desatualizado há mais de dois anos, existem divergências nas informações prestadas ou há necessidade de averiguação por parte do Governo Federal.