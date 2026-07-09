Você que acompanha o futebol, mais precisamente a Seleção Brasileira, já deve ter se perguntado o motivo da nossa equipe não enfrentar selecionados de maior nível, como na Europa. Mas, saiba que isso pode mudar, com a chance de um desafio contra gigantes do velho continente.

A CONMEBOL e a UEFA avaliam a criação de um novo torneio internacional entre seleções sul-americanas e europeias, que poderá ser disputado após o encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

A informação foi revelada por Robert Harrison, presidente da Federação Paraguaia de Futebol (APF), durante entrevista ao programa La Gran Jugada, da Rádio Rock & Pop Paraguai.

Segundo o dirigente, todas as seleções sul-americanas participarão normalmente das Eliminatórias, inclusive aquelas que já estiverem classificadas para o Mundial.

O desempenho na competição serviria para definir os confrontos da futura disputa contra equipes da Europa. Como exemplo, Harrison afirmou que seleções que terminarem em determinadas posições poderão enfrentar potências como Espanha e Alemanha.

Créditos: Nelson Terme/CBF

Impacto do projeto não seria apenas nas quatro linhas

Além do aspecto esportivo, a proposta também prevê impacto financeiro. De acordo com o presidente da APF, confrontos envolvendo as principais seleções europeias tendem a gerar receitas mais elevadas, aumentando o valor comercial da nova competição.

Apesar do interesse das duas confederações, o formato do torneio ainda está em discussão e não há definição sobre datas ou número de participantes.

Harrison também revelou que o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, segue defendendo a ampliação excepcional da Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções, em vez das 48 previstas atualmente. Segundo ele, a proposta avança nas discussões, embora ainda enfrente resistência de algumas confederações.