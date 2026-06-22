O concurso 2973 da Dupla Sena foi realizado na noite desta segunda-feira (22), em São Paulo, e colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 4,7 milhões.

Como é característico da modalidade, o sorteio é realizado em duas extrações independentes, dando aos apostadores duas chances distintas de conquistar a premiação.

Na primeira etapa, são sorteadas seis dezenas entre os 50 números disponíveis no volante. Em seguida, acontece uma segunda extração independente, na qual outras seis dezenas são selecionadas.

No concurso 2973, as dezenas sorteadas foram as seguintes:

1º: 23 – 45 – 06 – 25 – 48 – 44

2º: 03 – 20 – 05 – 47 – 41 – 33

Números do último sorteio realizado em 20/6

Veja abaixo os números do concurso 2972 da Dupla Sena, realizado neste sábado (20):

1º sorteio: 6 – 10 – 34 – 38 – 42 – 46

2º sorteio: 2 – 5 – 11 – 33 – 34 – 43

Confira os resultados do concurso da Dupla Sena

Premiação do concurso 2972

1º sorteio:

Não houve ganhadores com 6 acertos, e o prêmio acumulou para R$ 4,7 milhões;

5 acertos: 22 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 3.947,60 cada;

4 acertos: 928 apostas ganhadoras, com R$ 106,95 cada;

3 acertos: 15.378 apostas ganhadoras, com R$ 3,22 cada.

2º sorteio:

Não houve ganhadores com 6 acertos;

5 acertos: 19 apostas ganhadoras, com R$ 4.113,81 cada;

4 acertos: 953 apostas ganhadoras, com R$ 104,14 cada;

3 acertos: 16.696 apostas ganhadoras, com R$ 2,97 cada.

Como jogar na Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador concorre em dois sorteios com apenas um volante, escolhendo de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. São premiadas as apostas que acertam 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio, ou em ambos.

Também é possível jogar com a Surpresinha, quando a Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente, ou utilizar a Teimosinha, repetindo a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos. A aposta mínima custa R$ 3,00, e o valor do jogo e as chances de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos.