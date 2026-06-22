O concurso 2940 da Lotomania foi realizado na noite desta segunda-feira (22) e ofereceu um prêmio estimado em R$ 4 milhões para os apostadores que acertassem todas as dezenas sorteadas. O sorteio atraiu participantes de diversas regiões do país, todos em busca da premiação principal.

Os números sorteados foram:

42 – 69 – 55 – 40 – 77 – 48 – 00 – 54 – 32 – 35 – 36 – 68 – 57 – 72 – 24 – 12 – 26 – 15 – 29 – 21

Veja os resultados dos últimos sorteios do concurso

Concurso 2939: 09, 81, 65, 54, 70, 19, 49, 67, 76, 45, 11, 96, 89, 14, 28, 20, 30, 95, 64, 17

Concurso 2938: 00, 17, 13, 67, 21, 70, 95, 32, 89, 14, 68, 30, 64, 71, 23, 99, 18, 85, 39, 53

Concurso 2937: 78, 54, 26, 42, 88, 55, 95, 52, 89, 35, 71, 09, 93, 68, 63, 05, 02, 14, 67, 80

Concurso 2936: 84, 35, 85, 26, 24, 00, 47, 32, 30, 17, 99, 57, 78, 54, 64, 66, 76, 27, 52, 34

Concurso 2935: 40, 73, 77, 88, 18, 29, 79, 51, 54, 36, 97, 60, 89, 09, 75, 90, 15, 06, 99, 76

Concurso 2934: 72, 45, 55, 84, 83, 94, 12, 99, 23, 54, 87, 11, 30, 89, 31, 41, 52, 19, 27, 96

Concurso 2933: 04, 33, 65, 27, 81, 19, 49, 36, 25, 00, 96, 61, 10, 23, 88, 76, 37, 41, 09, 12

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Veja como é fácil apostar na Lotomania

Para apostar na Lotomania, o jogador deve registrar sua aposta em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima tem valor de R$ 3 e consiste na escolha de 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Caso o apostador selecione menos dezenas, o sistema completa automaticamente as opções restantes.

Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas dentre as 100 possíveis. O prêmio principal é destinado a quem acerta todas as dezenas sorteadas, mas a modalidade também contempla premiações para quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos.

Um dos grandes diferenciais da Lotomania é justamente a possibilidade de premiação para quem não acerta nenhuma dezena sorteada. A chamada faixa de “0 acertos” costuma oferecer valores expressivos e, em muitos casos, é a segunda maior premiação do concurso.

Por esse formato incomum, a Lotomania se consolidou como uma das loterias mais populares e diferentes entre as modalidades administradas pela Caixa, atraindo apostadores interessados em diversas formas de ganhar.