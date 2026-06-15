Nesta semana, José Mourinho foi anunciado como novo técnico do Real Madrid. No embalo do clima de “retorno”, muitos torcedores e fãs do jogador começaram a sonhar com a possibilidade do português promover a volta de Cristiano Ronaldo ao Santiago Bernabéu.

Aos 41 anos de idade, CR7 atualmente defende as cores do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube com o qual tem contrato até meados de 2027. Além do tempo de vínculo, o atacante recebe 209 milhões de euros por ano e detém 15% das ações do clube saudita, o que o coloca no topo do ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo.

Outro ponto importante é que o gajo caminha para os últimos instantes de sua carreira. Ou seja, é praticamente impossível tirar o capitão e camisa 7 de Portugal da agremiação saudita neste momento. Sendo assim, é pouco provável que vejamos os lusitanos juntos novamente representando o time merengue.

Principal figura da Seleção Portuguesa, Cristiano está focado na disputa da Copa do Mundo de 2026. O craque, que já conduziu o selecionado a um título europeu, sonha em fechar sua trajetória com chave de ouro com a conquista do torneio mais importante do futebol.

Créditos: Instagram/Cristiano Ronaldo

José Mourinho quer reforços no Real Madrid

Embora CR7 esteja praticamente descartado, o Special One quer contar com reforços para dar início a sua segunda passagem pelo Bernabéu. A imprensa espanhola já dá como certas, por exemplo, as contratações do zagueiro Konaté e do lateral Dumfries.

Além deles, os nomes do zagueiro Josko Gvardiol e dos meio-campistas Mateus Fernandes e Bernardo Silva também estão sendo ligados ao clube espanhol. Seria o famoso “pacotão” de reforços visando a disputa da próxima temporada.

Vindo de duas jornadas sem nenhum título importante, o Real quer dar a volta por cima e empilhar taças em 2026/27. Missão essa que está nas mãos de Mou.