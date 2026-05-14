Um jovem brasileiro de 21 anos, teve a oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez, e o fez com a icônica Ferrari. O pernambucano faz parte da Academia de Pilotos da escuderia italiana e participou de um teste com o modelo SF-25, que será utilizado na temporada de 2025.

Este evento ocorreu no circuito de Hungaroring, na Hungria, e marca um passo significativo na carreira do piloto. Durante os testes, que aconteceram na quinta e na sexta-feira (14), Rafael Câmara dirigiu o monoposto de número 38, em uma atividade prevista pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O teste de carros prévios (TPC) não teve limite de quilometragem, permitindo que Câmara explorasse ao máximo o desempenho do carro. Ele teve a companhia do sueco Dino Beganovic, também integrante da academia da Ferrari, o que proporcionou uma experiência enriquecedora ao jovem piloto.

Desempenho na Fórmula 2

Atualmente, Rafael Câmara compete na Fórmula 2 com a equipe Invicta Racing. Até o momento, ele já conquistou dois pódios nas primeiras etapas do campeonato, ocupando a terceira posição na classificação geral.

Na etapa inaugural, realizada em Melbourne, ele terminou como segundo colocado, enquanto em Miami, ficou em terceiro após liderar parte da corrida. Esse desempenho consistente demonstra o potencial de Câmara para se destacar ainda mais nas competições de automobilismo.

Oportunidade na Fórmula 1

Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, expressou o interesse da equipe em proporcionar a Câmara a chance de participar de um treino livre na Fórmula 1 durante esta temporada. No entanto, ainda não há uma data definida para essa participação oficial.

Essa oportunidade representa um passo importante na carreira do jovem piloto, que já quebrou recordes na Fórmula 3 e foi campeão com uma rodada de antecedência em 2025, além de ter sido reconhecido como “Novato do Ano” pela FIA.