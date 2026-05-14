A Seleção Brasileira chamou dois profissionais do Grêmio para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México. Tratam-se do analista Lucas de Oliveira e da psicóloga Marisa Santiago, que foram selecionados para fazer parte do grupo de trabalho comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Lucas está em sua terceira passagem pelo clube gaúcho. Anteriormente, trabalhou em Flamengo, Palmeiras, Athletico e Ludogorets, da Bulgária. Em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar, também esteve representando o time canarinho.

“Sentimento de extrema felicidade, realização de mais um sonho pessoal e profissional. Além disso, sentimento de muita gratidão por poder contribuir com este projeto, agradecendo à CBF pela oportunidade e confiança no meu trabalho, bem como ao Grêmio, por me dar a condição de realizar um trabalho de excelência no dia a dia”, disse Lucas.

Créditos: Cristiano Oliveski/Grêmio

Marisa, por sua vez, começou a trabalhar no departamento de psicologia do Imortal nesta temporada de 2026. Na Seleção, a profissional atua desde 2024 e vive a expectativa de participar do primeiro Mundial de sua carreira.

“Receber a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo representando a seleção brasileira é motivo de muito orgulho e responsabilidade. É o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação ao esporte e ao desenvolvimento humano dos atletas. Estou muito feliz por viver esse momento e por poder contribuir em um ambiente de excelência ao lado de grandes profissionais. É um privilégio estar representando o Brasil e o Grêmio nem uma Copa do Mundo”, declarou Marisa.

Grêmio pode ter mais representantes na Copa

Além de Lucas e Marisa, o clube gaúcho pode ter outros quatro representantes na Copa do Mundo de 2026. São eles o goleiro Weverton (Brasil), o zagueiro Balbuena (Paraguai), o volante Villasanti (Paraguai) e o atacante Amuzu (Gana). Todos pré-convocados por seus respectivos países.