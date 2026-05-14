Nesta quinta-feira (14), a CBF anunciou a renovação contratual de Carlo Ancelotti, que seguirá no cargo por mais quatro anos. Com a ampliação do vínculo, portanto, o técnico italiano continuará à frente da Seleção Brasileira durante todo o ciclo da Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos.

O pagamento de R$ 5 milhões mensais ao treinador será mantido pela Confederação Brasileira de Futebol, conforme noticiou o jornalista Jorge Nicola. Essa quantia segue fazendo de Carletto o técnico mais bem pago do país, ficando à frente de Abel Ferreira (R$ 3 milhões) e Leonardo Jardim (R$ 2,5 milhões).

Em vídeo, o presidente da entidade máxima do esporte bretão nacional, Samir Xaud, celebrou o “sim” do ídolo do Real Madrid. Segundo o mandatário, a renovação representa um passo importante do objetivo de fazer o time verde e amarelo cada vez mais forte.

Créditos: Instagram/Carlo Ancelotti

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, disse Samir Xaud.

Ancelotti vibrou com renovação

Quem também comemorou a renovação foi o próprio Carletto, que destacou o trabalho que vem sendo feito por sua comissão para colocar o Brasil no topo do mundo novamente.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, declarou o italiano.