Durante o discurso na final do BBB 26, na noite de terça-feira (21), o apresentador Tadeu Schimidt deslizou. Ele disse largata para se referir ao animal lagarta, depois falou novamente, mas da maneira correta.

Logo virou assunto nas redes sociais, com debate sobre qual a maneira correta: lagarta. De fato, muitas pessoas costumam cometer este erro, no caso do apresentador da Globo, a situação aconteceu ao vivo para milhões de espectadores.

“Essa também é a fábula de uma largata para virar borboleta. A lagarta que não gostava de abraço e virou a borboleta do abraço mais longo e apertado. A lagarta que se sentia marionete dos outros e virou a borboleta mais confiante aí dentro. Foi a mais linda história de descoberta pessoal que a casa já viu”, disse Tadeu se referindo a você-campeã Milena.

A temporada acabou com título de Ana Paula Renault, que retornou após ter sido expulsa em 2016. Ela fez 75%, mas a Globo não divulgou a quantidade total de votos. O canal já confirmou uma nova edição para início de 2027.