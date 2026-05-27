A jornalista Mariana Becker ganhou uma nova função nas transmissões da Fórmula 1 da Rede Globo. Além de passar a comentar as corridas nesta temporada, a lendária repórter das pistas também começou a gravar chamadas para a programação – papel que, até então, nunca havia exercido.

Mariana gravou a chamada do Grande Prêmio de Mônaco, que acontecerá entre os 5 e 7 de junho. Para a jornalista, o circuito de rua, um dos mais tradicionais da categoria, deve contar com surpresas e disputas eletrizantes. Será a sexta etapa da temporada.

Além de avisar os fãs da F1 sobre a próxima corrida, Becker também analisou o GP do Canadá, que terminou com a vitória de Kimi Antonelli. O Grande Prêmio também ficou marcado pelo embate protagonizado por Lewis Hamilton e Max Verstappen na briga pelo segundo lugar do pódio.

Créditos: Reprodução/Globo

“Uma outra batalha, essa sim mais inesperada, mas que já vimos várias vezes, foi entre Hamilton e Verstappen pela 2ª colocação no pódio. Ninguém esperava isso no início do final de semana, que esses dois estariam disputando. As McLarens ficaram lá para trás e os dois foram protagonistas dessa briga, com Hamilton voltando ao pódio. Desde 2024 que ele não conquistava uma 2ª posição, e Verstappen conquistando seu 1 pódio do ano. As feras estão de volta”, analisou a comentarista.

Mariana Becker é um dos grandes nomes da F1 no Brasil

Com anos dedicados à cobertura da categoria, Mariana é um dos símbolos das transmissões da Fórmula 1 no Brasil. Ao lado de nomes como Galvão Bueno e Reginaldo Leme, a jornalista gaúcha ajudou a construir a história da modalidade na televisão brasileira e, com isso, se fixou no imaginário dos apaixonados por automobilismo.

Não por acaso, a possibilidade de não estar mais presente nas corridas com a saída dos direitos de transmissão das mãos da Band deixou muitos fãs preocupados. Após 27 anos na Globo, Becker migrou para a Bandeirantes junto com a categoria. Agora em 2026, retornou a emissora carioca como comentarista ao lado de Luciano Burti.