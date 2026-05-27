Grande estrela do Barcelona anunciou sua saída do clube antes da Copa do Mundo Feminina de 2027. Nesta terça-feira (26), Alexia Putellas oficializou que está deixando o time catalão depois de 14 anos, assim colocando fim a uma das trajetórias mais marcantes do futebol feminino europeu.

Por meio das redes sociais, a jogadora publicou um vídeo especial para se despedir da agremiação e dos torcedores. Alexia agradeceu o período vivido com a camisa azul e grená, enalteceu as conquistas e afirmou que o Barça seguirá em seu coração.

“No início, ser jogadora de futebol sequer era reconhecido como profissão. E agora me sinto privilegiada por ter feito parte dessa mudança. Obrigada a cada torcedor que esteve ao nosso lado e a cada pessoa no clube que nos apoiou nos bastidores. Foi uma transformação linda e inesquecível: 14 temporadas e mais de 500 jogos, com momentos que ficarão para sempre na memória do Barça e no meu coração”, disse a atleta.

Créditos: Instagram/Alexia Putellas

O Barcelona, por sua vez, se pronunciou logo depois, também através de suas redes sociais. Com uma foto da meia-atacante, a equipe catalã escreveu: “Um legado. Um ícone. Uma capitã. Eterna Alexia”, além de uma arte com todos os títulos conquistados pela jogadora ao longo dos 14 anos.

Alexia Putellas fez história no Barcelona

Ao todo, a meia conquistou nada menos que 38 títulos pelo Barça. Foram quatro Liga dos Campeões, 10 Campeonatos Espanhóis, 10 Copas da Rainha, seis Supercopas da Espanha e oito Copas da Catalunha.

O êxito mais recente aconteceu no último sábado, dia 23 de maio, na decisão da Champions League. Com uma goleada acachapante de 4 a 0, as espanholas bateram o Lyon, da França, e faturaram mais um título europeu.

Individualmente, Putellas conquistou duas vezes a Bola de Ouro, em 2021 e 2022, sendo eleita a melhor jogadora da temporada.