Um dos adversários da França na Copa do Mundo de 2026 se colocará diante da maior força do grupo como uma verdadeira muralha. Isso porque o elenco é composto por jogadores de estatura bastante elevada, que colocam a média em 1,89 metros.
O país em questão é a Noruega. Com base na convocação do técnico Stale Solbakken, os goleiros possuem média de 1,91m, os defensores de 1,87m, os meio-campistas de 1,85m e os atacantes de 1,8 m.
Dentre os 26 convocados, o mais baixinho é Oscar Bobb, que mede 1,74m. O restante dos atletas tem altura superior a 1,78m. Craque do time, o centroavante Erling Braut Haaland, do Manchester City, é um dos mais altos, com seus 1,95m. Ele fica abaixo apenas de Kristoffer Ajer, que mede 1,98m.
França e Noruega estão no Grupo I do Mundial, junto com Senegal e Iraque. Trata-se de uma chave complicada para a equipe francesa, apontada como uma das favoritas a conquistar a taça. Os noruegueses fizeram boa campanha nas eliminatórias europeias, e chegam para a disputa sonhando alto. Enquanto os senegaleses estão entre as principais forças africanas.
O duelo entre franceses e noruegueses acontecerá no dia 26 de junho, em Boston, Estados Unidos, fechando as participações de ambos na primeira fase.
Confira abaixo a altura dos jogadores da Noruega:
Goleiros:
- Orjan Nyland – 1,92m
- Egil Selvik – 1,87m
- Tangvik – 1,93m
Defensores:
- Kristoffer Ajer – 1,98m
- Torbjorn Heggem – 1,92m
- Leo Skiri Ostigard – 1,82m
- Sondre Langas – 1,9m
- Henrik Falchener – 1,94m
- Julian Ryerson – 1,83m
- Marcus Holmgren Pedersen – 1,78m
- David Moller Wolfe – 1,85m
- Fredrik Bjorkan – 1,8m
Meio-campistas:
- Martin Odegaard – 1,78m
- Sander Berge – 1,95m
- Fredrik Aursnes – 1,8m
- Patrick Berg – 1,78m
- Kristian Thorstvedt – 1,89m
- Thelonious Asgard – 1,88m
- Morten Thorsby – 1,88m
Atacantes:
- Erling Haaland – 1,95m
- Alexander Sorloth – 1,95m
- Jorgen Strand Larsen – 1,93m
- Antonio Nusa – 1,8m
- Oscar Bobb – 1,74m
- Andreas Schjelderup – 1,77m
- Jans Petter Hauge – 1,85m
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