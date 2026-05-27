Um dos adversários da França na Copa do Mundo de 2026 se colocará diante da maior força do grupo como uma verdadeira muralha. Isso porque o elenco é composto por jogadores de estatura bastante elevada, que colocam a média em 1,89 metros.

O país em questão é a Noruega. Com base na convocação do técnico Stale Solbakken, os goleiros possuem média de 1,91m, os defensores de 1,87m, os meio-campistas de 1,85m e os atacantes de 1,8 m.

Dentre os 26 convocados, o mais baixinho é Oscar Bobb, que mede 1,74m. O restante dos atletas tem altura superior a 1,78m. Craque do time, o centroavante Erling Braut Haaland, do Manchester City, é um dos mais altos, com seus 1,95m. Ele fica abaixo apenas de Kristoffer Ajer, que mede 1,98m.

França e Noruega estão no Grupo I do Mundial, junto com Senegal e Iraque. Trata-se de uma chave complicada para a equipe francesa, apontada como uma das favoritas a conquistar a taça. Os noruegueses fizeram boa campanha nas eliminatórias europeias, e chegam para a disputa sonhando alto. Enquanto os senegaleses estão entre as principais forças africanas.

Créditos: Instagram/Federação Norueguesa

O duelo entre franceses e noruegueses acontecerá no dia 26 de junho, em Boston, Estados Unidos, fechando as participações de ambos na primeira fase.

Confira abaixo a altura dos jogadores da Noruega:

Goleiros:

Orjan Nyland – 1,92m

Egil Selvik – 1,87m

Tangvik – 1,93m

Defensores:

Kristoffer Ajer – 1,98m

Torbjorn Heggem – 1,92m

Leo Skiri Ostigard – 1,82m

Sondre Langas – 1,9m

Henrik Falchener – 1,94m

Julian Ryerson – 1,83m

Marcus Holmgren Pedersen – 1,78m

David Moller Wolfe – 1,85m

Fredrik Bjorkan – 1,8m

Meio-campistas:

Martin Odegaard – 1,78m

Sander Berge – 1,95m

Fredrik Aursnes – 1,8m

Patrick Berg – 1,78m

Kristian Thorstvedt – 1,89m

Thelonious Asgard – 1,88m

Morten Thorsby – 1,88m

Atacantes:

Erling Haaland – 1,95m

Alexander Sorloth – 1,95m

Jorgen Strand Larsen – 1,93m

Antonio Nusa – 1,8m

Oscar Bobb – 1,74m

Andreas Schjelderup – 1,77m

Jans Petter Hauge – 1,85m