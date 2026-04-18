Sem sombra de dúvidas, São Paulo reúne as melhores pizzarias do Brasil. Mas engana-se quem pensa que a qualidade das pizzas paulistanas se restringem apenas ao território nacional: elas também são as melhores da América Latina.

De acordo com o guia italiano 50 Top Pizza, a Leggera Pizza Napoletana, casa localizada em São Paulo, é a melhor pizzaria da América Latina. Pelo terceiro ano consecutivo, o estabelecimento ficou com o primeiro lugar da prestigiada lista que elenca as cinquenta melhores pizzarias da região.

A Leggera possui unidades nos bairros da Pompeia e dos Jardins e foi pioneira no movimento de popularização da pizza napolitana em São Paulo. Ao longo de sua trajetória, a casa acumula prêmios internacionais que atestam sua excelência. Dentre os quais estão os de melhor pizzaria da América Latina em 2025 e 2024.

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No ano passado, a Leggera ficou com a terceira posição do ranking anual das 100 melhores pizzarias do mundo. Para ficar com a liderança entre as pizzarias latino-americanas, a paulistana superou Allería, do Chile, que ficou com a vice-liderança, além da QT Pizza Bar (São Paulo) e da Pizzardi Artigianale (Colômbia), que dividem o terceiro lugar.

Pizzarias brasileiras em destaque

Além dos estabelecimentos já citados, outros brasileiros também ficaram em posições de destaque no ranking. A Pizza da Mooca ficou em sétimo lugar, enquanto a Unica Pizzeria ficou em oitavo. A Bento Pizzeria,, do Rio de Janeiro, dividiu a 11ª posição com a chilena Raffaella.

Das cinquenta melhores pizzarias da América Latina, 22 são brasileiras: Grazie (17º), Capricciosa (20º), Baco Pizzaria (22º), Coltivi (23º), Quintal 333 (25º), Grazie Napoli (26º), Luigia (27º), Di Bari Pizza (29º), Frasca (31º), Otto e Mezzo Pizza Verace (33º), Vinny’s (34º), Pizza di Casabona (36º), Wilma’s Pizza (42º), Le Mani (44º), Valiino Pizzerria (46º), e Caio (47º).