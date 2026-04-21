A Sorveteria Cairu, fundada em 1964 em Belém, Pará, é amplamente reconhecida como uma das melhores sorveterias do Brasil. Recentemente, a Cairu recebeu destaque internacional ao ter seu sorvete de açaí classificado na 36ª posição pelo TasteAtlas, uma plataforma que lista os melhores sorvetes do mundo.

O sorvete de açaí da Cairu é produzido com frutas nativas da Amazônia, o que proporciona uma experiência autêntica aos consumidores. O TasteAtlas elogia a originalidade do sorvete, ressaltando a riqueza dos ingredientes regionais.

O açaí, colhido nas florestas do Pará, Amazonas e Amapá, exemplifica como a biodiversidade brasileira pode ser utilizada para criar produtos de alta qualidade com apelo internacional.

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Inovações gastronômicas

Além do açaí, a Sorveteria Cairu também se destacou em 2022 ao vencer um concurso em Roma com seu sorvete de “carimbó”, uma combinação de cupuaçu e castanha-do-Pará. Essa mistura de sabores ilustra a criatividade da sorveteria e como a culinária amazônica pode inspirar inovações gastronômicas.

A combinação de ingredientes locais e técnicas tradicionais resulta em produtos que encantam tanto o paladar quanto a cultura. Outra sorveteria que se destacou foi a Sorveteria Da Ribeira, localizada na Bahia, que ocupa a 37ª posição no ranking do TasteAtlas com seu sorvete de tapioca.

Este sabor é feito a partir da raiz da mandioca e representa as tradições culinárias nordestinas, reforçando a diversidade dos gelatos brasileiros. O TasteAtlas destaca a autenticidade dos sabores brasileiros em um mercado onde as gelaterias italianas predominam. Enquanto a Itália é conhecida por seus sabores clássicos, como pistache, o Brasil se destaca com suas opções tropicais e inovadoras.