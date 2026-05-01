A Caixa Econômica Federal realizará no dia 29 de maio o pagamento da última parcela do Bolsa Família referente ao quinto mês do ano. Seguindo o cronograma de pagamentos, serão contemplados pela instituição financeira os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0.

O valor-base do programa de transferência de renda do Governo Federal é de R$ 600. Mas o repasse de adicionais pode fazer essa quantia subir: R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade; R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam); R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos; e R$ 150 a cada criança de até 6 anos.

As bonificações fazem as cifras médias do benefício serem de R$ 678,22. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Bolsa Família alcançará 18,9 milhões de famílias neste quinto mês do ano, com gasto de R$ 12,8 bilhões.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os pagamentos acontecem nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar as informações sobre as datas, valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Vale destacar que algumas cidades recebem os valores de forma antecipada, independente do NIS. São localidades afetadas por algum tipo de calamidade, que as coloca como prioridade na lista de pagamentos. A relação dos lugares contemplados está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Confira abaixo o calendário do Bolsa Família em maio de 2026:

NIS final 1: 18 de maio

NIS final 2: 19 de maio

NIS final 3: 20 de maio

NIS final 4: 21 de maio

NIS final 5: 22 de maio

NIS final 6: 25 de maio

NIS final 7: 26 de maio

NIS final 8: 27 de maio

NIS final 9: 28 de maio

NIS final 0: 29 de maio