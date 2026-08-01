O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem pode ser o titular do benefício. Entre os questionamentos mais comuns está a possibilidade de menores de idade receberem os pagamentos. A resposta depende da situação jurídica e familiar do adolescente.

Em regra, o responsável familiar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) deve ter capacidade para responder legalmente pela família. No entanto, a legislação prevê situações específicas em que jovens podem assumir essa função. Nesses casos, é necessário cumprir requisitos determinados pelos órgãos responsáveis.

Emancipação permite ser titular do benefício

Adolescentes emancipados podem ser registrados como Responsáveis Familiares no CadÚnico, desde que atendam aos critérios do programa. A emancipação concede capacidade civil para praticar diversos atos da vida civil. Assim, o jovem pode solicitar o benefício em nome de sua unidade familiar.

Quem estiver nessa condição deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar ou atualizar o cadastro. Será necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e a documentação que comprove a emancipação. O atendimento também inclui a análise das informações fornecidas.

Além da emancipação, a família precisa atender às regras de renda estabelecidas pelo Bolsa Família. O cadastro no CadÚnico é indispensável para que o pedido seja analisado. A aprovação dependerá do enquadramento nas normas vigentes do programa.

Créditos: Comunicação / MDS

Há exceções para jovens de 16 e 17 anos

Em algumas situações, adolescentes de 16 e 17 anos podem ser reconhecidos como responsáveis familiares mesmo sem a emancipação formal. Esses casos costumam envolver circunstâncias excepcionais, como jovens que vivem sem a presença de um adulto responsável. Cada situação passa por avaliação individual da assistência social.

Entre os exemplos estão adolescentes que criam os próprios filhos ou assumem os cuidados de irmãos menores. Nessas circunstâncias, as equipes do CRAS analisam a realidade da família antes de definir quem poderá ser registrado como responsável. O objetivo é garantir o acesso ao benefício quando houver necessidade comprovada.