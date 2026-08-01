Muitas famílias têm dúvidas sobre a possibilidade de receber o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) simultaneamente. Atualmente, a legislação permite a acumulação dos dois benefícios em diversas situações. No entanto, é necessário cumprir os critérios de renda e elegibilidade exigidos por cada programa.

Embora ambos sejam voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, cada benefício possui regras próprias. Isso significa que o recebimento de um deles não garante automaticamente o direito ao outro. A análise é feita de forma individual, considerando a composição e a renda da família.

Quem pode receber os benefícios

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem baixa renda. Diferentemente dos benefícios previdenciários, ele não exige contribuições ao INSS. Além disso, o interessado precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com os dados atualizados.

Já o Bolsa Família atende famílias cuja renda mensal por pessoa esteja dentro do limite estabelecido pelo programa. O valor pago varia conforme a composição familiar e pode incluir adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. A inscrição no CadÚnico também é um requisito obrigatório.

A possibilidade de receber os dois benefícios depende da manutenção das condições exigidas em cada caso. Por isso, a renda familiar é constantemente considerada durante as avaliações. Caso os critérios deixem de ser atendidos, um ou ambos os benefícios poderão ser revistos pelos órgãos responsáveis.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Trabalho e renda podem alterar a situação

Quando um integrante da família consegue um emprego formal, a situação deve ser reavaliada. Se a nova renda ultrapassar os limites previstos para o BPC, o benefício assistencial poderá ser encerrado.

No caso do Bolsa Família, porém, existem regras específicas que podem permitir a permanência temporária no programa. Em determinadas situações, a família pode continuar recebendo parte do Bolsa Família por meio da chamada Regra de Proteção, desde que a renda permaneça dentro dos limites definidos pelo Governo.