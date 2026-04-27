A prefeitura de uma cidade do Mato Grosso do Sul, sancionou uma nova lei que proíbe mulheres trans de utilizarem banheiros femininos. A norma foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial da cidade.

Essa decisão gerou polêmica e críticas, especialmente entre defensores dos direitos humanos, que veem a medida como um retrocesso significativo A lei faz parte da “Política Municipal de Proteção da Mulher” e, segundo o vereador André Salineiro, tem como objetivo resguardar a intimidade das mulheres e combater a importunação.

No entanto, essa justificativa foi amplamente contestada por diversas organizações e ativistas que defendem os direitos da população trans. A medida é vista como uma forma de discriminação e exclusão, colocando em risco a dignidade e os direitos fundamentais desse grupo.

Reação de organizações e ativistas

O Instituto Jordão Santana expressou seu repúdio à nova legislação, afirmando que ela representa um grave retrocesso social e jurídico. A ONG argumenta que a proibição é inconstitucional, pois viola princípios fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988, como dignidade, igualdade e não discriminação.

O posicionamento do instituto reflete a preocupação com os impactos negativos que essa lei pode ter sobre a vida das mulheres trans na cidade. A prefeita Adriane Lopes, ao ser questionada sobre sua posição em relação à lei, afirmou que respeita todas as opções sexuais, mas sente a necessidade de defender os direitos das mulheres de Campo Grande.

Em suas declarações, ela enfatizou a importância de proteger a identidade feminina, afirmando que é necessário resguardar os direitos das mulheres ou correr o risco de perder a identidade de mulher.

Essa posição gerou debates acalorados sobre a definição de gênero e os direitos das pessoas trans. A aprovação dessa lei pode ter consequências profundas para a comunidade trans em Campo Grande e em outras cidades do Brasil.