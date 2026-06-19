O interesse do Milan em um dos principais nomes da estrutura de futebol do Flamengo movimenta os bastidores do clube carioca. Ao mesmo tempo, o Rubro-Negro também segue ativo no mercado e reforçou sua equipe de basquete com duas contratações de impacto para a próxima temporada.

Segundo informações do jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, o Milan demonstrou interesse em José Boto, diretor técnico do Flamengo. O clube italiano vive um processo de reformulação interna e enxerga o dirigente português como um nome capaz de assumir funções estratégicas na reorganização do departamento de futebol. Apesar da sondagem, a negociação é considerada complexa.

No Flamengo, a avaliação interna é de que Boto está satisfeito com o projeto esportivo e bem adaptado ao ambiente rubro-negro. Desde que chegou, o dirigente ajustou sua metodologia de trabalho ao modelo do clube e tem participado ativamente das decisões de mercado e da reestruturação do elenco. Esse cenário, portanto, reduz as chances de uma saída imediata rumo ao futebol europeu.

Enquanto isso, o clube volta suas atenções para o basquete. O Flamengo confirmou o retorno do armador Yago dos Santos, um dos principais nomes brasileiros da atualidade. O jogador chega para reforçar a equipe na disputa do Novo Basquete Brasil (NBB), com contrato válido até a temporada 2027/28, embora exista cláusula que permita eventual saída para o mercado internacional após o primeiro ano.

Além dele, o Rubro-Negro também anunciou o retorno de Didi Louzada. O ala, que teve passagem recente pelo basquete japonês, volta ao clube após se destacar no Franca, onde foi peça-chave na conquista do NBB 2024/25 e eleito MVP das finais. Aos 27 anos, Didi também segue como nome frequente na Seleção Brasileira, tendo disputado as Olimpíadas de Paris em 2024.

Com os reforços e a manutenção de peças importantes, o Flamengo busca retomar o protagonismo no cenário nacional do basquete, ao mesmo tempo em que administra a atenção do mercado europeu sobre sua estrutura de futebol.