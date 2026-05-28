Milhões de brasileiros ainda têm poucos dias para cumprir uma exigência importante e evitar multa aplicada pela Receita Federal. O prazo termina nesta sexta-feira (29), justamente em um momento em que parte dos contribuintes ainda não regularizou a situação junto ao Fisco.

A exigência envolve a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, que deve ser enviada até as 23h59. A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações neste ano, no entanto cerca de 30% do público estimado ainda não realizou o envio.

Até agora, mais de 31,5 milhões de declarações já foram entregues ao Fisco em todo o país. Desse total, 62% estão aptas à restituição, enquanto 21% indicam imposto a pagar e outros 17% não possuem débitos.

A obrigatoriedade vale para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, possui bens acima de R$ 800 mil ou realizou operações na Bolsa de Valores. Pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas da entrega.

Quem perder o prazo poderá pagar multa mínima de R$ 165,74, valor que pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar pendente junto à Receita Federal, situação que justamente preocupa muitos contribuintes neste fim de semana.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O que pode causar problemas na declaração

A declaração pode ser enviada pelo Programa Gerador da Declaração (PGD) ou pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessado com conta Gov.br. Entre os documentos necessários estão informes de rendimentos, comprovantes médicos, dados de bens, investimentos e informações de dependentes.

Especialistas alertam que deixar o preenchimento para os últimos dias aumenta o risco de erros e até mesmo de cair na malha fina. Entre os problemas mais comuns estão omissão de rendimentos, divergência de valores e falhas no cadastro de dependentes, por isso a orientação é revisar tudo antes do envio.