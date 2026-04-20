Minas Gerais tem uma nova capital. Por tempo determinado, Ouro Preto assumirá a condição de Belo Horizonte e será a capital do Estado. A troca temporária de papeis, por assim dizer, foi oficializada pelo governador Mateus Simões, neste domingo (19), em cerimônia realizada no Museu da Inconfidência.

Conforme anunciado pela administração estadual, a cidade da região Central será a nova sede do Poder Executivo até esta terça-feira, dia 21 de abril, quando é celebrado o Dia de Tiradentes. A iniciativa faz parte do programa Governo Presente, que busca aproximar a estrutura do Estado ao interior.

“Eu quero comemorar com vocês essa passagem da capital para Ouro Preto, pensando que essa cidade tem muito a ensinar a Minas, não só pela referência histórica. Mas também pela capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Uma cidade ligada à mineração do ouro, não perdeu sua característica de território minerário. É o nosso principal destino histórico e cultural. E é um município que avançou também muito na referência culinária. Ouro Preto também é uma cidade universitária interativa, além de ter relevância nos serviços, ou seja, Ouro Preto é uma cidade completa”, disse o governador.

Créditos: Wikimedia Commons

Patrimônio Cultural da Humanidade, Ouro Preto tradicionalmente se torna a capital de Minas Gerais no dia 21 de abril, em referência a memória de Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Neste ano, porém, o governo estadual optou por ampliar o período do dia 19 até o dia 21 visando reforçar o papel histórico do município.

MG amplia contato com o interior

Conforme destacado anteriormente, o Governo Presente é um programa que tem como objetivo aproximar o Estado do interior. Além de Ouro Preto, outras 19 cidades também serão nomeadas capital até junho.

Ao todo 19 municípios serão contemplados pela iniciativa. Até aqui, já se tornaram capitais provisórias Uberlândia, Ipatinga, Ubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Diamantina..