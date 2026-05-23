Em uma capital brasileira, cerca de 50 mil famílias têm a oportunidade de se beneficiar da Tarifa Social, que oferece descontos significativos na conta de energia elétrica. Este programa é uma iniciativa que visa proporcionar alívio financeiro para as famílias de baixa renda, permitindo que elas tenham acesso a serviços essenciais de forma mais acessível.

A Tarifa Social é uma importante ferramenta para reduzir o custo da energia elétrica em Teresina. As famílias que se inscrevem no programa podem obter descontos que chegam a 100% na conta de luz. Atualmente, a capital já conta com aproximadamente 100 mil residências que recebem esse benefício, ajudando a aliviar o peso das despesas mensais de energia.

Cadastro e requisitos

Para que as famílias possam usufruir do desconto, é necessário que estejam cadastradas no Cadastro Único. A fatura de energia deve estar em nome de um dos membros do grupo familiar, e o endereço da conta deve coincidir com o do Cadastro Único.

Além disso, mais de 48 mil famílias que poderiam se beneficiar ainda não estão registradas no banco de dados da Equatorial Piauí, o que representa uma oportunidade perdida para muitas delas. Os interessados em realizar o cadastro precisam apresentar alguns documentos.

É necessário um documento oficial com foto, o número do Cadastro Único, o número do Benefício de Prestação Continuada (BPC), quando aplicável, e o número da unidade consumidora da conta de luz. A concessionária Equatorial Piauí disponibiliza atendimento presencial em suas agências, além de canais de contato pelo WhatsApp e telefone.

Em todo o estado do Piauí, mais de 570 mil famílias já são beneficiadas pela Tarifa Social. A ampliação do acesso a esse benefício é fundamental para garantir que mais famílias possam se inscrever e aproveitar as vantagens do programa.