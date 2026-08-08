Os trabalhadores nascidos até 31 de agosto que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem retirar parte do saldo disponível nas contas vinculadas. A liberação segue o calendário definido pela Caixa Econômica Federal. O prazo para movimentar os valores termina em 30 de outubro.

Enquanto os aniversariantes de agosto iniciam o período de saque, quem nasceu em junho entra na reta final para retirar os recursos. Nesse caso, o prazo se encerra em 31 de agosto. Após essa data, os valores retornam automaticamente às contas do FGTS caso não sejam movimentados.

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS todos os anos, durante o mês de nascimento. Em contrapartida, quem faz essa escolha deixa de sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, permanece apenas o direito à multa rescisória prevista em lei.

A adesão pode ser feita pelo aplicativo oficial do FGTS ou em unidades da Caixa Econômica Federal. Quem não realiza essa opção continua automaticamente na modalidade tradicional, conhecida como saque-rescisão. A escolha pode ser feita conforme o interesse do trabalhador.

Créditos: Divulgação/Caixa

Valor varia conforme o saldo disponível

O pedido para receber o valor pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do FGTS, utilizando uma conta Gov.br. Também existe a possibilidade de sacar os recursos presencialmente em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O crédito pode ser enviado para uma conta bancária indicada pelo beneficiário.

A quantia liberada depende do saldo existente nas contas do FGTS. O cálculo utiliza uma alíquota variável, acompanhada de uma parcela adicional fixa definida pelas regras da modalidade. Dessa forma, cada trabalhador recebe um valor diferente conforme o montante acumulado.