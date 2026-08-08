Quando uma criança completa 7 anos, muitas famílias beneficiárias do Bolsa Família ficam em dúvida sobre possíveis alterações no valor recebido. Embora haja uma mudança nos adicionais pagos pelo programa, isso não significa que o complemento seja encerrado automaticamente.

Adicional muda aos 7 anos

Até completar 6 anos, a criança garante à família o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 ao pagamento mensal. Esse valor é destinado exclusivamente aos beneficiários que se enquadram nessa faixa etária.

Ao atingir os 7 anos, esse adicional deixa de ser pago. No entanto, a criança passa a integrar outra modalidade prevista pelo programa, evitando que a família fique totalmente sem um complemento relacionado à sua presença no cadastro.

Nessa nova etapa, entra em vigor o Benefício Variável Familiar. O programa concede R$ 50 mensais para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes e nutrizes que atendam aos critérios estabelecidos.

Valor final depende da composição familiar

O Bolsa Família não é formado apenas pelo benefício mínimo de R$ 600. O cálculo considera a composição da família, incluindo a existência de crianças, adolescentes, gestantes e outros fatores previstos nas regras do programa.

Por isso, a mudança de faixa etária altera apenas o tipo de adicional recebido. Na prática, a família deixa de receber o complemento de R$ 150 e passa a contar com o benefício de R$ 50 destinado aos dependentes a partir dos 7 anos.

Essa substituição ocorre automaticamente conforme as informações registradas no Cadastro Único. Ainda assim, é fundamental que os dados estejam corretos para evitar divergências no cálculo dos pagamentos.

Créditos: Comunicação / MDS

Cadastro atualizado evita inconsistências

O Governo Federal orienta que beneficiários informem qualquer alteração envolvendo endereço, renda ou composição familiar. A atualização também deve refletir mudanças relacionadas aos filhos, incluindo idade e demais informações cadastrais.

Manter o Cadastro Único em dia ajuda a garantir que os benefícios sejam calculados corretamente. Dessa forma, quando a criança completa 7 anos, o sistema realiza a transição entre os adicionais conforme as regras vigentes do Bolsa Família.