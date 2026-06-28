A postura solidária do volante João Gomes, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, tem repercutido de forma positiva entre torcedores do Flamengo e admiradores do futebol brasileiro. O jogador tem utilizado sua visibilidade no esporte para desenvolver ações sociais voltadas a crianças com dificuldades de fala, condição que ele próprio enfrenta desde a infância.

Conhecido pela intensidade dentro de campo e pela entrega em cada partida, o ex-meia rubro-negro convive com a gagueira desde pequeno, desafio que em diferentes momentos impactou sua rotina pessoal. Com o passar dos anos, no entanto, ele passou a lidar com a situação de maneira mais aberta e determinada, transformando a experiência em motivação para ajudar outras pessoas.

Em 2025, João Gomes fundou o Instituto João Gomes, projeto social localizado em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, bairro onde nasceu e foi criado. A iniciativa atende crianças da rede pública de ensino, oferecendo atividades educativas e de inclusão social, com foco no desenvolvimento da comunicação.

Durante um período de férias na capital fluminense, o atleta participou de um evento promovido pelo instituto em duas escolas da região, os CIEPs Leonel Brizola e Tenente General Napion. A programação contou com gincanas e dinâmicas que estimularam a interação entre os alunos por meio do esporte, da educação e da convivência comunitária.