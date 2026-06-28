Quem utiliza o aplicativo Caixa Tem para recebimentos precisa estar atento as novidades e informações no aplicativo. Tanto é, que uma atualização traz detalhes sobre o fim dos pagamentos por meio da plataforma no próximo dia 30.

A Caixa Econômica Federal iniciou na quarta-feira (17) os pagamentos de junho do Bolsa Família 2026. Nesta primeira etapa, receberam os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Os repasses são feitos de forma escalonada, nos últimos 10 dias úteis de cada mês, conforme o final do NIS. A exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado.

Para saber a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o último dígito do NIS, que consta no cartão do programa, e consultar o dia correspondente no calendário oficial. De acordo com a ordem de pagamento, as datas vigentes de junho serão encerradas no próximo dia 30.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Calendário do Bolsa Família – junho de 2026

Final do NIS 1: 17/6

Final do NIS 2: 18/6

Final do NIS 3: 19/6

Final do NIS 4: 22/6

Final do NIS 5: 23/6

Final do NIS 6: 24/6

Final do NIS 7: 25/6

Final do NIS 8: 26/6

Final do NIS 9: 29/6

Final do NIS 0: 30/6

Ao longo do ano, o cronograma previsto segue as seguintes datas:

Julho: 20/7 a 31/7

Agosto: 18/8 a 31/8

Setembro: 17/9 a 30/9

Outubro: 19/10 a 30/10

Novembro: 16/11 a 30/11

Dezembro: 10/12 a 23/12

Quem pode receber o Bolsa Família?

O principal critério para participar do programa é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para verificar a elegibilidade, soma-se toda a renda da família e divide-se pelo número de integrantes. Se o valor for inferior a R$ 218, a família pode ser contemplada.

Além disso, os beneficiários devem cumprir algumas exigências, como manter crianças e adolescentes na escola, realizar acompanhamento pré-natal no caso de gestantes e manter a vacinação em dia.

Valores do benefício

O programa garante pagamento mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais como:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Como sacar o benefício

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e pelo internet banking, sem necessidade de ir a uma agência. Também é possível utilizar o cartão do programa para compras em estabelecimentos comerciais, na função débito.

Além disso, os saques podem ser feitos em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.